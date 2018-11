Włoch torturował Polkę na wózku inwalidzkim. „Był sprawcą wielu brutalnych ataków”

47-letni mężczyzna od dawna znęcał się nad swoją partnerką. We wrześniu 2017 roku sprawa się wydała, gdy Włoch zamknął poruszającą się na wózku Polkę na balkonie. Przechodnie, którzy widzieli zaistniałą sytuację zareagowali wzywając policję. Służby przyjechały na miejsce i uwolniły niepełnosprawną kobietę. Prokuratorzy wskazali wiele aktów przemocy, których miał się dopuszczać mężczyzna. Według ustaleń miał między innymi pobić Polkę statywem fotograficznym. W ten sposób złamał jej kość udową. Następnie rozbił gips, który lekarz założył kobiecie. 47-latek jest również podejrzany o odbieranie Polce renty inwalidzkiej w wysokości 280 euro miesięcznie. Mężczyzna nadużywał także alkoholu. Trafił do aresztu w Mondragone.

Po zdarzeniu kobieta złożyła doniesienie na znęcającego się nad nią Włocha. Z przeprowadzonego śledztwa wynika, że mężczyzna był sprawcą wielu brutalnych ataków. Prokuratura w Santa Maria Capua Vetere nazwała je torturami a mężczyzna został oskarżony o znęcanie się nad rodziną.

Polak więziony przez 4 lata w Anglii

Na początku listopada brytyjskie służby zatrzymały dwie osoby, które są podejrzane o przetrzymywanie Polaka. O kolejnym przypadku współczesnego niewolnictwa informują śledczy z agencji rządowej Gangmasters and Labour Abuse Authority (GLAA), która zajmuje się takimi sprawami. Potwierdzono, że służby zatrzymały 56-letnią kobietę i 54-letniego mężczyznę. Oboje są podejrzani o przetrzymywanie Polaka w skandalicznych warunkach. Mężczyzna mieszkał w rozpadającej się szopie niedaleko Southampton i był zmuszany do pracy, za którą otrzymywał tylko jedzenie. Sprawa wyszła na jaw, kiedy 40-letnia ofiara pojawiła się w przychodni i opowiedziała o swojej sytuacji. Wtedy zawiadomiono odpowiednie służby. Okazało się, że Polak miał do dyspozycji jedynie plastikowy leżak. Urządzenia, z których mógł korzystać to lodówka i znajdujący się na zewnątrz grill. Poszkodowany nie miał dostępu do ogrzewania i toalety.

