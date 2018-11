Podpalili sklep, bo chcieli wyłudzić odszkodowanie. Pięć osób nie żyje

Na ławie oskarżonych przed brytyjskim sądem usiedli 33-letni właściciel sklepu Aram Kurd, 32-letni Hawkar Hassan i 37-letni Arkan Ali. Mężczyźni są oskarżeni o podpalenie polskiego sklepu Żabka znajdującego się przy Hinckley Road w Leicester w Wielkiej Brytanii. Podczas rozprawy ujawniono, że w połowie lutego mężczyźni użyli materiałów łatwopalnych oraz benzyny, aby podpalić lokal. W ten sposób chcieli wyłudzić odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w wysokości 300 tysięcy funtów.

Wywołana przez nich eksplozja była na tyle silna, że w jej wyniku zginęła czteroosobowa rodzina, która mieszkała nad sklepem Żabka. Życie straciła też dziewczyna jednego ze sprawców, 22-letnia Viktorija Ijevleva, która w czasie eksplozji pracowała w sklepie. Jak podaje BBC, kobieta mogła celowo zostać wystawiona na śmierć, ponieważ odkryła plany mężczyzn dotyczące próby wyłudzenia odszkodowania.

Prokurator David Herbert twierdzi, że mężczyźni mieli świadomość, że w mieszkaniu nad nimi przebywa rodzina. Mimo tego doprowadzili do pożaru i robili wszystko, aby zmaksymalizować straty. Oskarżeni nie przyznają się do winy. Proces w tej sprawie potrwa co najmniej pięć tygodni.

Czytaj także:

Wiadomości Handlowe: Lidl planuje uruchomienie sklepu internetowego w Polsce