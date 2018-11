Siedem wielbłądów na parkingu pod Lidlem. „Czekały na najlepsze okazje”

Policjanci w Bergen w Dolnej Saksonii stanęli przed wielkim wyzwaniem. Otrzymali kilka zgłoszeń od obywateli, w których informowano, że przed jednym ze sklepów sieci Lidl stoi siedem wielbłądów. Jak się okazało, zwierzęta znajdowały się na parkingu przed supermarketem położonym tuż obok autostrady A3. Kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce, dowiedzieli się, że zwierzęta uciekły z cyrku. – Pracownik cyrku nie zamknął w odpowiedni sposób bramy, dlatego zwierzęta uciekły – powiedział Thorsten Wallheinke, rzecznik prasowy policji w Celle. Teren, na którym doszło do zdarzenia został zabezpieczony do momentu aż zwierzęta nie wróciły do cyrku.

Policjanci opublikowali zdjęcie z akcji w mediach społecznościowych. Odnieśli się do zaistniałej sytuacji w żartobliwy sposób. „Czekały na najlepsze okazje" – czytamy w poście zamieszczonym na Twitterze.

Co ciekawe, to nie pierwsza ucieczka wielbłądów. W Bremie w północnych Niemczech główny wielbłąd cyrkowy „Iwan Wielki” wraz z innym został zauważony w kwietniu na łące naprzeciwko McDonalda.

Czytaj także:

„Zoo z piekła rodem” zostaje zamknięte. Minister przyznał, że to reakcja na artykuł w internecie