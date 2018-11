Trump wybrał ambasadora RPA. Została nim projektantka torebek i przyjaciółka księżnej Diany

Lana Marks to projektantka ekskluzywnych torebek. Mieszka w pobliżu Palm Beach z mężem, który jest psychiatrą. Urodziła się w Republice Południowej Afryki. W czwartek 15 listopada prezydent USA Donald Trump nominował ją na stanowisko ambasadora RPA. Eksperci zauważają, że Marks nie ma żadnego doświadczenia w dyplomacji.

Przyjaźń z księżną Dianą

Jak podaje CNN, Lana Marks przyjaźniła się z księżną Dianą. Przyjaciółki miały wspólnie pojechać na 5-dniowe wakacje do Włoch w tygodniu, w którym jak się okazało później – księżna Diana zmarła. Zarezerwowały już loty i hotel. Ich plany zostały jednak odwołane. Ojciec Lany Marks zmarł bowiem niespodziewanie na atak serca. – Lana myślała, że będą mogły spędzić trochę czasu później, ale już nigdy nie zobaczyła Diany – powiedział współpracownik projektantki. W 20. rocznicę śmierci Diany nowa ambasador powiedziała The Sun – Wciąż czuję ból. Ciągle myślę: »Co by było, gdyby była wtedy ze mną?« Wszystko mogłoby potoczyć się inaczej”.

