Przedszkolak zrobił ponad 4 tys. pompek. W nagrodę dostał mercedesa

Rachim Kurijew wykonywał pompki bez przerwy.Choć ma zaledwie 4 lata, zrobił 4105 powtórzeń. To wyzwanie zajęło mu dokładnie 2 godziny i 25 minut. Jak podaje portal belsat.eu chłopiec pobił w ten sposób rekord świata, ale „z powodu »pewnych uchybień« nie został wpisany do Księgi Guinnessa”.

Z takim rozwojem wydarzeń nie mógł się pogodzić czeczeński przywódca Ramzan Kadyrow. Poinformował, że chciałby, żeby chłopcu udało się powtórzyć to wyzwanie przed specjalną komisją. By zrekompensować Rachimowi brak wpisu do Księgi Guinnessa, podarował mu samochód. – Niech cię ojciec wozi. Jesteś wart wszystkiego co najlepsze – argumentował.

Na profilu w mediach społecznościowych Rachim Kurijew pokazał otrzymany prezent. Na masce samochodu wykonał kolejne pompki. Chłopiec poinformował także, że za tydzień ponownie podejmie się wyzwania bicia rekordu. Zapowiedział, że tym razem zrobi 5 tys. powtórzeń.

