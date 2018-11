Janukowycz trafił do szpitala. Miał wypadek na korcie

Janukowycz trafił do Instytutu im. Sklifosowskiego w Moskwie w piątek 16 listopada. Przewieziono go karetką prosto z jednego ze słynnych podmoskiewskich kortów. Tam byłemu prezydentowi udzielono pierwszej pomocy. Następnie Janukowycz z podejrzeniem poważnego urazu kręgosłupa i nogi został przewieziony do prywatnej kliniki. Doniesienia mediów potwierdził w rozmowie z agencją Ria Novosti prawnik byłego polityka Aleksander Goroszinskij. W oświadczeniu przekazał, że jego klient doznał „kontuzji sportowej i nie może poruszać się samodzielnie” , w związku z czym nie pojawi się na ostatniej rozprawie w Kijowie.

Oskarżony o zdradę

Pod koniec czerwca przed sądem w stolicy Ukrainy rozpoczął się proces przeciwko byłemu prezydentowi kraju, który jest oskarżony o zdradę i pomocnictwo rosyjskiej władzy. Jednym z głównych dowodów obciążających Janukowycza jest apel do Rosjan z marca 2014 o wprowadzenie wojsk na Ukrainę. Prokuratura domaga się skazania byłego prezydenta na 15 lat więzienia pod zarzutem zdrady i ataku na integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy.

Były prezydent jest sądzony zaocznie. W 2014 roku uciekł do Rosji, gdzie otrzymał azyl.