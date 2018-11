Gwiazda Instagrama oskarżona o rasizm. Fani modelki czują się oszukani

19-letnia Emma Hallberg prowadzi profil na Instagramie, który obserwuje ponad 238 tysięcy użytkowników aplikacji. Młoda Szwedka określa samą siebie mianem modelki i influencerki. Publikuje wiele zdjęć na których eksperymentuje z kolorem włosów oraz podkładu. Okazuje się jednak, że sława w sieci może jej przysporzyć poważnych problemów.

Od kilku dni pod zdjęciami Hallberg pojawiają się komentarze od internautów, którzy twierdzą, że zostali oszukani. Na większości zdjęć 19-latka ma ciemną skórę. Jest to efekt używania ciemnego podkładu do makijażu, a nie jej rzeczywisty kolor skóry. Użytkownicy aplikacji zarzucają 19-latce, że celowo wprowadziła ich w błąd. Pod jej adresem wysunięto także zarzuty o rasizm i używanie tzw. makijażu blackface. Nastolatka twierdzi, że kolor jej skóry to także efekt opalenizny (oprócz ciemniejszego podkładu). Innego zdania są internauci, którzy twierdzą, że modelka próbowała w ten sposób zyskać popularność, ponieważ kiedy jej fotografie pojawiły się na profilach dla czarnoskórych modelek, nie prostowała informacji. Po fali hejtu i krytycznych komentarzy Hallberg postanowiła zablokować możliwość komentowania swoich zdjęć.

Czym jest Blackface?

Blackface to styl teatralnego makijażu zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX wieku. Odwołuje się on do stereotypowych wyobrażeń obecnych w społeczeństwie amerykańskim dotyczących osób o czarnym kolorze skóry i jest uznawany za rasistowski. Ponadto może wzbudzać skojarzenia z czasami niewolnictwa.