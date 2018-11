Chciała zaoszczędzić na operacjach plastycznych. Zapadła w śpiączkę i ma uszkodzony mózg

Agentka nieruchomości z Dallas Laura Avila nie była zadowolona ze swojego wyglądu. Amerykanka postanowiła pojechać do Meksyku, aby poddać się operacjom plastycznym. 36-latka chciał wymienić implanty w piersiach i poddać się korekcie nosa. Wybór kraju nie był przypadkowy. Kobieta chciała oszczędzić, a ceny zabiegów w Meksyku są znacznie niższe niż w amerykańskich klinikach. Operacja została przeprowadzona w Rino Center w Ciudad Juarez. Podróż do Meksyku zakończyła się jednak tragicznie. Podczas operacji kobieta zapadła w śpiączkę, z której już się nie wybudziła. Ma również uszkodzony mózg.

Bliscy przetransportowali kobietę do jednego z hospicjów w Stanach Zjednoczonych, gdzie walczy o życie. Rodzinie zaproponowano odłączenie Laury od aparatury podtrzymującej życie. Nie wyraziła na to zgody. Jej bliscy twierdzą, że meksykańscy lekarze podali 36-latce znieczulenie w nieodpowiednim miejscu kręgosłupa, co doprowadziło do zatrzymania krążenia i uszkodzenia mózgu. Krewni opublikowali list, w którym twierdzą, że lekarze z Ciudad Juarez są zainteresowani tylko i wyłącznie zarabianiem na naiwnych klientach, a dobro pacjentów ich nie interesuje.

Narzeczony Laury – Enrique Cruz – powiedział w rozmowie z mediami, że nie traci nadziei i nadal wierzy w to, że jego ukochana wyzdrowieje. – Zatrudniliśmy najlepszych adwokatów, aby wyciągnęli z meksykańskiej kliniki historię leczenia Laury, dzięki temu amerykańscy specjaliści będą mogli jej pomóc – tłumaczył. Bliscy 36-latki chcą również, aby Rino Center odpowiedziało za popełniony – ich zdaniem – błąd medyczny.