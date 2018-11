Strzelanina w szpitalu w Chicago. Nie żyją cztery osoby

Jak podaje CNN, do strzelaniny doszło w szpitalu Mercy Hospital w Chicago. Ze wstępnego dochodzenia wynika, że napastnik przyszedł do szpitala z zatrudnioną tam kobietą. Jeszcze na parkingu para zaczęła się kłócić. Wówczas interweniował znajomy kobiety. To na tyle rozzłościło napastnika, że podniósł koszulkę, pokazał broń i kazał przyjacielowi partnerki uciekać.

Przemoc domowa w tle

Gdy na miejsce wezwano policję, mężczyzna otworzył ogień. Postrzelił swoją partnerkę oraz zaczął strzelać do funkcjonariuszy. Rany, które odniósł jeden z nich, okazały się śmiertelne. Samuel Jimenez, który rozpoczął służbę w lutym 2017 roku, osierocił trójkę dzieci.

– Strzelanina jest traktowana jako incydent na tle przemocy domowej – wyjaśnił Eddie T. Johnson z lokalnej policji. Mundurowy dodał, że napastnik także zmarł, chociaż wciąż nie jest jasne, czy w wyniku postrzelenia przez jednego z funkcjonariuszy, czy sam odebrał sobie życie. Oprócz partnerki mężczyzny i Jimeneza, zginęła jeszcze jedna osoba z personelu szpitalnego.

Jeden ze świadków zeznał, że napastnik wtargnął także do szpitalnego budynku. – Nie mam nawet słów, by opisać to, co czułem – przyznał. Oficer Johnson z policji podkreślił z kolei, że gdyby nie sprawna akcja funkcjonariuszy, być może ofiar byłoby więcej.