Chris Hemsworth w Indiach. Szykuje się nowa produkcja Netfliksa

Chris Hemsworth nagrywa w Indiach „najbardziej intensywne sekwencje akcji, jakie kiedykolwiek zrobiono”, które będzie można oglądać w nowej produkcji Netfliksa. 35-letni aktor udostępnił kilka filmów na swoim profilu na Instagramie, które przedstawiają nie tylko to w jaki sposób przygotowuje się do roli, ale także jak reagują na obecność ekipy filmowej lokalni mieszkańcy. Tłumy otaczały aktora, który ubrudzony krwią wsiadał do samochodu. Setki ludzi gromadziły się na ulicach wiwatując i krzycząc.

Gwiazda filmu „Thor” podzieliła się zdjęciami przedstawiającymi takie sytuacje na swoim profilu na Instagramie. „W taki sposób nagrywamy w Indiach. Następny przystanek – Tajlandia" – napisał. Dodał, że jest bardzo wdzięczny mieszkańcom tego regionu. Australijski aktor stwierdził również, że reżyser filmu „Dhaka” Sam Hargrave „wprowadza go na zupełnie nowy poziom”. Czy nowa produkcja Netfliksa przypadnie do gustu widzom? To się dopiero okaże.