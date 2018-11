Szykuje się kolejny ślub w rodzinie królewskiej? Może dojść do skandalu

Wybranek Beatrice - Edoardo Mapelli Mozzi - jest deweloperem. Gdyby przedstawicielka rodziny królewskiej zdecydowała się wyjść za niego za mąż, mogłoby dojść do skandalu. Mężczyzna jest bowiem rozwiedziony. Ma także syna z poprzedniego związku. Zagraniczne media opisują go jako „miłośnika krykieta, psów i opery”. Podają również, że doszło już do spotkania między rodzicami księżniczki – Andrzejem, księciem Yorku i Sarą Ferguson – a nowym partnerem córki. Znajomy pary powiedział brytyjskim mediom, że między księżniczką Beatrice a Mozzim „sprawy toczą się bardzo szybko i nikogo nie zdziwi fakt jeśli niedługo się zaręczą”. – Wszyscy są bardzo podekscytowani – dodawał.



Eugenia wyszła za mąż

Księżniczka zaczęła spotykać się z Mozzim miesiąc przed ślubem swojej siostry, który odbył się 12 października. Ślub księżniczki Eugenii z Jackiem Brooksbankiem był najważniejszym wydarzeniem jesieni dla brytyjskiej rodziny królewskiej. Panna młoda miała na sobie suknię autorstwa duetu Peter Pilotto&Christopher De Vos. Księżniczka zrezygnowała z welonu, choć jest to element tradycji rodziny królewskiej. Media zwróciły uwagę na odkryte ramiona i dekolt w kształcie litery "V", który odsłonił blizny na ciele Eugenii. Panna młoda tłumaczyła, że jest to ślad po operacji skoliozy, którą przeszła w wieku 12 lat. – Jest to piękny sposób na uczczenie ludzi, którzy się mną opiekowali i sposób na wstawienie się za młodymi ludźmi, którzy też mają podobne problemy zdrowotne, dlatego nie chce niczego ukrywać – wyjaśniła.

Po ceremonii zaślubin 400 wybranych wcześniej gości wzięło udział w wieczornym przyjęciu w Windsor Great Park. Trzydaniowa kolacja organizowana przez ekskluzywną firmę cateringową Bentley's kosztowała rodzinę Eugenii 100 tys. funtów. Księżniczka zaplanowała wiele atrakcji, m.in. występ światowej sławy tenora Andrea Bocellego oraz wesołe miasteczko. Po ceremonii zaślubin para przejechała karetą w specjalnej procesji. Kontrowersje wzbudziły koszty uroczystości, które są szacowane na blisko 2 miliony funtów. Oliwy do ognia dolał fakt, iż wesele księżniczki Eugenii będzie większe i bardziej kosztowne niż księcia Harry'ego i Meghan Markle.

Czytaj także:

Justin Bieber wziął ślub? Wymowne słowa piosenkarza na Instagramie