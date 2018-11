Przedstawiciel Korei Południowej Kim Dzong Jang wybrany na szefa Interpolu

Aleksander Prokopczuk, były rosyjski minister spraw wewnętrznych, był kandydatem Rosji na szefa, jednak krytycy sprzeciwili się jego nominacji, oskarżając Moskwę o wykorzystanie systemów Interpolu do ścigania politycznych wrogów Kremla. W poniedziałek dwupartyjna grupa amerykańskich senatorów wystosowała w sprawie list, w którym zaznaczono, że wybór Prokopczuka byłby "podobny do wyznaczenia lisa do opieki nad kurnikiem".

Kim Dzong Jang wybrany został na szefa Interpolu podczas 87. sesji Zgromadzenia Ogólnego w Dubaju, podczas której zgromadziło się około tysiąca wyższych urzędników związanych z organami ścigania na całym świecie. Kim będzie pełnił funkcję szefa do końca obecnego mandatu, do 2020 roku.

Poprzedni szef Interpolu Meng Hongwei w październiku 2018 roku podał się do dymisji. Jak podał jego kraj, toczy się przeciwko niemu śledztwo w związku z podejrzeniem o przyjmowanie łapówek.

