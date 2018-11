Tragiczna śmierć na pasie startowym. Pilot nie zauważył człowieka

Do tragicznego zdarzenia doszło na lotnisku Szeremietiewo w Moskwie. 25-letni Albert Jepremjan, który stał na pasie startowym, został potrącony przez samolot. Boeing 737 należący do linii lotniczych Aeroflot miał lecieć ze stolicy Rosji do Aten. Mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że 25-latek był deportowany z Madrytu do ojczystej Armenii. Podczas międzylądowania w Moskwie usiłował uciec, dlatego znalazł się na pasie startowym. Według agencji TASS pilot boeinga miał nie zauważyć mężczyzny. Kilka minut później w porcie lotniczym znaleziono jego zwłoki. Po tym jak samolot wylądował w Atenac,h został sprawdzony przez służby. Podczas inspekcji zauważono dziury w kadłubie maszyny.

Moskiewskie władzy przekazały, że lokalne służby prowadzą śledztwo w sprawie wyjaśnienia okoliczności tragicznego wypadku. Przedstawiciele linii lotniczych na razie nie skomentowali całej sprawy. Na stronie internetowej przewoźnika podano jedynie informację o zmianach w planie lotów z powodu zamknięcia jednego z pasów startowych.