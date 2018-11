Zabiła partnera i ugotowała z niego potrawę. Szokująca zbrodnia wyszła na jaw przez przypadek

Choć ta historia wydaje się szokująca i nieprawdopodobna, wydarzyła się naprawdę. BBC opisało przypadek obywatelki Maroka, która od wielu lat mieszkała z partnerem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wiadomość o tym, że jej wybranek zakochał się w innej kobiecie i chce się rozstać zdenerwowała Marokankę do tego stopnia, że zabiła swojego partnera. W toku śledztwa ujawniono, że kobieta poćwiartowała ciało swojego ukochanego, a potem jego fragmenty ugotowała i podała pracownikom z Pakistanu w formie tradycyjnego arabskiego dania z warzywami i ryżem.

Zbrodnia wyszła na jaw dopiero wtedy, gdy brat ofiary pojechał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ponieważ zaniepokoił go brak kontaktu z krewnym. Kiedy przygotowywał sobie śniadanie, odkrył ząb w kuchennym blenderze. Mężczyzna powiadomił policję. Badania DNA wykazały, że ząb należał do jego brata. Kobieta przyznała się do winy. Powiedziała, że zabiła partnera, ponieważ wpadła w szał na wieść, że po siedmiu latach związku postanowił ją zostawić dla innej kobiety. Tuż po przesłuchaniu została odesłana na badania do szpitala psychiatrycznego.