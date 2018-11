Wielka Brytania i UE osiągnęły porozumienie ws. Brexitu

Deklaracja polityczna, określająca, w jaki sposób funkcjonować będzie handel, bezpieczeństwo i inne kwestie po Brexicie, została „w zasadzie uzgodniona” – podała Rada Europejska. Źródła podają, że dzisiaj spodziewane jest oświadczenie w tej sprawie premier Wielkiej Brytanii Theresy May.

W sprawie dodał wpis na Twitterze szef Rady Europejskiej Donald Tusk. „Właśnie wysłałem do UE27 projekt Deklaracji Politycznej w związku z przyszłymi relacjami między Unią Europejską a Wielką Brytanią. Przewodniczący Komisji poinformował mnie, że została ona uzgodniony na szczeblu negocjatorów i co do zasady na poziomie politycznym, z zastrzeżeniem poparcia przywódców” – podał Tusk.

Jeżeli umowa o wyjściu z UE i deklaracja polityczna zostaną podpisane na niedzielnym szczycie UE, wówczas premier Theresa May zwróci się w tej sprawie do brytyjskiego parlamentu.