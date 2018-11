9-latek został pobity na śmierć, bo nie chciał odrobić pracy domowej

Do zdarzenia doszło we wschodniej części miasta Mulhouse we Francji. 9-letni chłopiec, który znajdował się pod opieką starszego rodzeństwa, miał odrabiać prace domowe po powrocie ze szkoły. Dziecko odmówiło, ponieważ było zmęczone. Jego zachowanie tak zirytowało bliskich chłopca, że zaczęli go bić. W domu doszło do awantury i rękoczynów. W sporze brała udział siostra i szwagierka chłopca oraz 19-letni brat. Jego matka miała wiedzieć o wszystkim, co się dzieje w domu.

Jak podaje BBC, kobieta zachęcała rodzeństwo do karania 9-latka za to, że nie chciał odrabiać pracy domowej. Sytuacja wymknęła się jednak spod kontroli, ponieważ chłopiec został tak pobity, że przestał oddychać. Kiedy siostra 9-latka wezwała pogotowie, było już za późno,a aby uratować jego życie. Ratownicy odkryli na ciele chłopca siniaki i liczne zadrapania. Zaniepokojeni ratownicy zaalarmowali o sprawie policję.

Sekcja zwłok wykazała, że chłopiec był bity tępym przedmiotem, najprawdopodobniej miotłą, przez swojego 19-letniego brata. W związku ze śmiercią dziecka służby aresztowały czterech członków rodziny 9-latka, w tym starszego brata oraz matkę.

Czytaj także:

