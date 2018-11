Duże zmiany na Instagramie. To efekt konfliktu między założycielami aplikacji a Zuckerbergiem?

Z informacji portalu The Verge wynika, że Instagram szykuje dla swoich użytkowników kilka nowości. Przede wszystkim wdrożone zostaną nowe profile użytkowników. Zmieniony ma zostać wygląd głównej sekcji profilowej. Amerykański koncern, który zarządza aplikacją zapewnia jednak, że zamieszczone przez użytkowników zdjęcia i filmy nie ulegną żadnym modyfikacjom. Sekcje na stronie głównej mają być - jak wynika z zapowiedzi - bardziej przejrzyste i łatwiejsze w nawigacji. Kolejna zmiana to opcja podglądu obserwujących nas użytkowników i tych, których to my obserwujemy. Sekcja ta będzie znacznie bardziej przejrzysta.

Według The Verge Instagram chce w ten sposób odwrócić coraz bardziej rosnąć trend skupiania się jedynie na ilości obserwatorów i podbijania ich w sztuczny sposób za pomocą fałszywych profili. Niedawno do profili została dodana zakładka IGTV, która pozwala na udostępnianie plików wideo, które są bardzo chętnie oglądane przez użytkowników Instagrama.

Nowy wygląd aplikacji ma zostać oceniony przez jej użytkowników. Zarządzający aplikacją wybiorą konta, na których zostanie testowo wprowadzony nowy wygląd i opcje. Na razie nie wiadomo, jaki był klucz doboru kont do testu. Jeśli ich wynik będzie pozytywny, wówczas zmiany zostaną wprowadzone w całej aplikacji. The Verge spekuluje, że zmiany są związane z niedawnym odejściem z firmy założycieli Instagrama. pojawiły się również plotki o konflikcie pomiędzy Kevinem Systromem, Mikem Kriegerem a Markiem Zuckerbergiem. Miał dotyczyć wizji przyszłości aplikacji, która nie pasowała do początkowych założeń twórców Instagrama.