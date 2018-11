Świąteczny filmik wzrusza widzów na całym świecie. Ma już 6 mln wyświetleń

Film zatytułowany „Love is a Gift” (Miłość jest darem – przyp.red.) Phil Beastall umieścił na Facebooku. Koszt produkcji trwającego mniej niż 3 minuty materiału wyniósł niecałe 100 dolarów. Nagranie 32-latka najwyraźniej spodobało się internautom, ponieważ filmik ma już 6 mln wyświetleń oraz doczekał się ponad 140 tys. udostępnień. Krótka historia miłości matki do syna, która przed śmiercią zostawiła mu kasety ze świątecznymi życzeniami wzrusza widzów na całym świecie. – To moja ostatnia kaseta, czas się pożegnać. Pamiętaj, że bardzo cię kocham. Zawsze będę twoją mamą. Zanim odejdę, pozwól mi powiedzieć historię o najszczęśliwszym dniu mojego życia. Dniu, w którym przyszedłeś na świat... – słyszymy na nagraniu.

Sam twórca przyznał, że nie zawsze potrzebny jest duży budżet tylko narracja, która niesie przesłanie. Jak podaje „The Sun”, Beastall otrzymuje dużo pozytywnych wiadomości na temat swojego materiału. Piszą do niego m.in. rodzice, którzy stracili dzieci, a także ludzie, których rodzice już nie żyją. – To dotknęło wiele osób, którzy poczuli, że mogą dać radę w te święta. To niesamowite – stwierdził 32-latek.

