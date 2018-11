Sodoma została zniszczona przez asteroidę? Nowe wyniki badań nie pozostawiają złudzeń

Zgodnie z informacjami zawartymi w Biblii Sodoma i Gomora miały zostać zniszczone przez Boga za grzechy ludzi, którzy tam mieszkali. Opublikowany przez naukowców raport wskazuje na to, że to asteroida mogła przyczynić się do zrujnowania Sodomy. Co ciekawe, na podstawie wykopalisk i przeprowadzonych badań, stwierdzono również, że mury Tall el-Hammam zostały zniszczone około 3,7 tys. lat temu. – Minerały, które w sposób nagły wykrystalizowały się w cieple, upewniają nas w naszych założeniach – powiedział archeolog Phillip Silvia z Trinity Southwest University w Albuquerque. Silvia wraz z zespołem pracują przy wykopaliskach w Tall el-Hammam już od ponad 10 lat. Naukowcy podejrzewają, że ludzie powrócili do tego regionu zaledwie po 600 – 700 latach po wybuchu.

Archeologowie przedstawili wyniki przeprowadzanych badań na odbywającym się co roku spotkaniu American Schools of Oriental Research w Denver w Kolorado. W ciągu ostatnich kilku miesięcy pojawiło się wiele nowych „ekscytujących odkryć”. Ekipy pracujące w Egipcie znalazły m.in. 3500-letni szkielet ciężarnej kobiety, a także 5000-letnie mumie.