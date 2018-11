Kanada. Mieczami przegonili złodziei. Warto to zobaczyć!

Mississauga, Kanada. Dwaj pracownicy salonu jubilerskiego użyli mieczy, by przegonić złodziei próbujących włamać się do sklepu. Brawurową akcję sprzedawców zarejestrowały kamery monitoringu. Na filmie widać czterech przestępców podjeżdżających pod sklep ciemnym SUV-em, którzy następnie wybijają witrynę sklepową i wchodzą do środka. Wtedy do ataku przystępują pracownicy, którzy machając mieczami szybko zniechęcają napastników. Ci salwują się ucieczką, grożąc użyciem broni palnej. Ostatecznie wsiadają do samochodu i odjeżdżają w pośpiechu. Syn właściciela sklepu powiedział mediom, że miecze były prezentem od znajomych.