Donald Tusk przyłapany na zakupach w Brukseli. „W kolejce po jajka”

„Zauważony przez kolegę w lokalnym supermarkecie – przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk w kolejce po jajka przed wielkim weekendem. Dziś wieczorem spotka się z Theresą May w przeddzień szczytu, aby podpisać umowę dotyczącą Brexitu” – pisze Mark Stone na Twitterze.

Służby prasowe Rady Europejskiej poinformowały, że w sobotę 24 listopada o godzinie 19:15 Donald Tusk spotka się z premier Wielkiej Brytanii Theresą May. Na godzinę 18:00 zaplanowano z kolei spotkanie z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Do rozmów dojdzie dzień przed szczytem, na którym przywódcy unijni mają zaakceptować umowę dotyczącą Brexitu.

W piątek 23 listopada informowaliśmy, że przedstawiciele Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii, osiągnęli porozumienie co do wstępnej treści umowy dotyczącej wspólnego funkcjonowania po Brexicie.

W sprawie dodał wpis na Twitterze szef Rady Europejskiej Donald Tusk. „Właśnie wysłałem do UE27 projekt Deklaracji Politycznej w związku z przyszłymi relacjami między Unią Europejską a Wielką Brytanią. Przewodniczący Komisji poinformował mnie, że została ona uzgodniony na szczeblu negocjatorów i co do zasady na poziomie politycznym, z zastrzeżeniem poparcia przywódców” – podał Tusk.

