Pedro Sanchez potwierdza: Jest porozumienie ws. Gibraltaru

– Europa i Zjednoczone Królestwo zaakceptowały żądania Hiszpanii. W konsekwencji Hiszpania anuluje weto i zagłosuje jutro za Brexitem – przekazał Pedro Sanchez.

Agencja Reutera podaje powołując się na projekt dokumentu, do którego udało się dotrzeć dziennikarzom, że Unia Europejska ma zadeklarować przy okazji aprobaty umowy ws. Brexitu, iż wszelkie przyszłe uregulowania dotyczące Gibraltaru będą omawiane bezpośrednio z Madrytem. W projekcie, który cytuje agencja czytamy: „Kiedy Zjednoczone Królestwo opuści Unię, Gibraltar nie będzie włączony do terytorialnego zakresu porozumień, które mają zostać zawarte między Unią a Zjednoczonym Królestwem” . „Nie wyklucza to jednak możliwości osobnych porozumień między Unią a Zjednoczonym Królestwem w odniesieniu do Gibraltaru (...). Te osobne porozumienia będą wymagać uprzedniej zgody Królestwa Hiszpanii” – czytamy dalej.

W piątek 23 listopada informowaliśmy, że przedstawiciele Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii, osiągnęli porozumienie co do wstępnej treści umowy dotyczącej wspólnego funkcjonowania po Brexicie.