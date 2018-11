Pedofil uciekł z więzienia i wtargnął do pobliskiej szkoły. „Koszmar każdego rodzica”

John Harris pierwotnie skazany został na siedem i pół roku więzienia, m.in. za próbę porwania, groźby i atakowanie personelu jednego ze szpitali, z którego dwukrotnie chciał ukraść dzieci w 2005 roku i raz w 2008 roku. Teraz dodatkowo usłyszał jeszcze wyrok czterech lat i sześciu miesięcy, po tym, jak w październiku tego roku uciekł z otwartego zakładu karnego Leyhill Prison.

Mężczyzna udał się następnie do pobliskiej szkoły podstawowej. Zapukał do jednej z sal lekcyjnych, w której znajdowało się dwoje dzieci i asystent nauczyciela. Jedna z uczennic wstała, aby otworzyć drzwi. Wówczas Harris wszedł do pomieszczenia i zapytał: „Czy to recepcja?” . Dziewczynka odpowiedziała, że nie, i kiedy 36-latek zaczął wychodzić, złapał ją za szyję mówiąc do asystenta nauczyciela: „Po prostu wezmę to dziecko, dobrze?” . Nauczyciel szybko zareagował, obezwładnił mężczyznę i zadzwonił na policję. Gdy funkcjonariusze zjawili się na miejscu, Harris przyznał, że uciekł z więzienia. – Chciałem tylko zabrać dziecko – miał tłumaczyć.