UISG wzywa zakonnice do zgłaszania przypadków wykorzystywania seksualnego w Kościele. „Potępiamy kulturę ciszy”

Organizacja The International Union of Superiors General, która reprezentuje ponad 500 tysięcy sióstr zakonnych na całym świecie, obiecuje pomóc zakonnicom, które padły ofiarom nadużyć. Zachęca do zgłaszania tych przestępstw i szukania sprawiedliwości.

Oświadczenie w tej sprawie wydane zostało w przeddzień Międzynarodowego Dnia Walki z Przemocą wobec Kobiet. To pierwszy komunikat organizacji z siedzibą w Rzymie od czasu ujawnienia seksualnego skandalu na początku tego roku. Agencja Associated Press donosiła wówczas, że Watykan zna problem wykorzystywania seksualnego zakonnic przez księży i biskupów od dziesięcioleci, jednak nie zrobił niemal nic, aby temu zapobiec. Dochodzenie AP wykazało, że przypadki wykorzystywania zakonnic przez księży zdarzały się w Europie, Afryce, Ameryce Południowej i Azji.