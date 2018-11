UISG wzywa zakonnice do zgłaszania przypadków wykorzystywania seksualnego w Kościele. „Potępiamy kulturę ciszy”

Organizacja The International Union of Superiors General, która reprezentuje ponad 500 tysięcy sióstr zakonnych na całym świecie, obiecuje pomóc zakonnicom, które padły ofiarom nadużyć. Zachęca do zgłaszania tych przestępstw i szukania sprawiedliwości.

Oświadczenie w tej sprawie wydane zostało w przeddzień Międzynarodowego Dnia Walki z Przemocą wobec Kobiet. To pierwszy komunikat organizacji z siedzibą w Rzymie od czasu ujawnienia seksualnego skandalu na początku tego roku. Agencja Associated Press donosiła wówczas, że Watykan zna problem wykorzystywania seksualnego zakonnic przez księży i biskupów od dziesięcioleci, jednak nie zrobił niemal nic, aby temu zapobiec. Dochodzenie AP wykazało, że przypadki wykorzystywania zakonnic przez księży zdarzały się w Europie, Afryce, Ameryce Południowej i Azji.

W wydanym oświadczeniu grupa nie określiła kleru jako agresora. Potępiono to, co nazwano „wzorcem nadużyć, który obecnie panuje w Kościele i społeczeństwie” , pisząc o nadużyciach seksualnych, werbalnym i emocjonalnym znęcaniu się, nierównym traktowaniu i poniżaniu ofiar. „Potępiamy tych, którzy popierają kulturę ciszy i tajemnicy, często pod przykrywką ochrony reputacji instytucji” – czytamy. „Opowiadamy się za notyfikacją nadużyć zarówno w zborze, na szczeblu parafialnym, diecezjalnym, jak i na każdej publicznej arenie” – podkreślono w oświadczeniu.

