Jean-Claude Juncker: Polacy muszą czuć się sfrustrowani

O godzinie 9:30 w niedzielę 25 listopada rozpoczął się unijny szczyt, podczas którego podpisana miała zostać umowa z Wielką Brytanią dotycząca Brexitu. Po godzinie 10:00 szef Rady Europejskiej na Twitterze poinformował, że 27 państw członkowskich UE przyjęło Umowę Wyjścia i Deklarację Polityczną na temat przyszłości relacji pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. – Polacy muszą czuć się sfrustrowani, zarówno ci mieszkający na Wyspach, jak i ci mieszkający w swoim kraju. Oni mają dwie ojczyzny. Polskę, którą kochają jako swój ojczysty kraj i Wielką Brytanię, gdzie mieszkają. Oni muszą się czuć sfrustrowani i ja podzielam tę frustrację – oceniał w kontekście Brexitu przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w rozmowie z korespondentką Polsat News.

„Pozostaniemy przyjaciółmi”

Na wspólnej konferencji prasowej Donalda Tuska i Jean-Claude Junckera, szef Rady Europejskiej zapewnił, że „rada zatwierdziła porozumienie i ramy polityczne”, a także „potwierdziła determinację UE, by kontynuować jak najbliższą współpracę z Wielką Brytania po jej wyjściu z Unii”. – Niezależnie od tego jak to się skończy, jedna rzecz jest pewna – pozostaniemy przyjaciółmi do końca świata i jeden dzień dłużej – dodał Tusk.

