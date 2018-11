Przez trzy tygodnie jadła zupki błyskawiczne. Wylądowała w szpitalu

Zakupowe szaleństwo w związku z Black Friday pojawiło się na całym świecie. W tym dniu wiele sklepów oferuje znaczne rabaty. Kilka dni temu prezentowaliśmy serię nagrań, na których doszło do przepychanek, a nawet walki o towar.

W Chinach w związku z tak zwanym Singles' Dayrównież organizowanych jest wiele wyprzedaży. W tym kraju doszło do dość nietypowej sytuacji. Hong Jia z powodu oszczędności postanowiła przejść na restrykcyjną dietę. Przez trzy tygodnie jadła wyłącznie błyskawiczne zupki. Twierdziła, że dzięki temu zaoszczędzi. Planowała pomijać wartościowe posiłki i zastępować je jednym z najtańszych rozwiązań. Ten plan jednak się nie powiódł. Kobieta znalazła się w szpitalu. Do placówki trafiła z wysoką gorączką. Lekarze stwierdzili, że to dieta spowodowała pogorszenie stanu zdrowia dziewczyny. Hong spędziła dwa dni w szpitalu. Pieniądze, które udało jej się zaoszczędzić musiała przeznaczyć nie na zakupy jak pierwotnie zakładała, a na pokrycie kosztów leczenia.

