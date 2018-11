Kryzys w Cieśninie Kerczeńskiej. Jest reakcja NATO i KE

Jak podaje „The Guardian”, ambasador NATO oraz przedstawiciel strony ukraińskiej mają w poniedziałek spotkać się na rozmowie, która będzie kolejnym etapem konsultacji w obliczu konfliktu w Cieśninie Kerczeńskiej. Jednocześnie sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg, wyraził „pełne poparcie dla integralności i suwerenności terytorialnej Ukrainy, w tym dla jej pełnego prawa do żeglugi na wodach terytorialnych, wypływającego z mocy prawa międzynarodowego” .

Reakcje KE i Tuska

Stoltenberg wezwał także do „powściągliwości i deeskalacji” oraz zażądał, by „Rosja zapewniła swobodny dostęp do ukraińskich portów na Morzu Azowskim zgodnie z prawem międzynarodowym” . Z kolei rzeczniczka Komisji Europejskiej Maja Kocijanczicz wezwała Rosję do uwolnienia trzech ukraińskich statków, które zostały zatrzymane w niedzielę. Podkreśliła zarazem, że unijne instytucje nie uznają aneksji Krymu przez Rosję, a Kreml jest zobowiązany do szybkiego odblokowania Cieśniny Kerczeńśkiej. – Traktujemy sytuację bardzo poważnie – dodała.

Głos w sprawie zabrał także Donald Tusk. Przewodniczący Rady Europejskiej napisał na Twitterze, że „potępia użycie siły przez Rosjan na Morzu Azowskim” . „Władze rosyjskie muszą zwrócić ukraińskich marynarzy, statki oraz powstrzymać się od dalszych prowokacji. Omówiłem sytuację z prezydentem Poroszenko oraz spotkam się z jego przedstawicielami jeszcze dzisiaj” – dodał Tusk. „Europa pozostanie zjednoczona w poparciu dla Ukrainy” – podsumował.

Napięta sytuacja w Cieśninie Kerczeńskiej

Traktat dwustronny daje obu krajom prawo do korzystania z przestrzeni morskiej w tym regionie. Napięcia pojawiły się w niedzielę 25 listopada po tym, jak Rosja próbowała przejąć trzy ukraińskie okręty na Morzu Czarnym (Morze Azowskiego jest jego częścią – red.), oskarżając o nielegalne wpłynięcie na rosyjskie wody terytorialne. Ukraińcy utrzymują, że ich statki „miały pełne prawo być tam, gdzie się znajdowały – płynęły z portu w Odessie do Mariupola. Podróż wymagała przejścia przez Cieśninę Kerczeńską”.

Jak podaje agencja Reutera, rosyjska służba straży granicznej oskarża z kolei Ukrainę o to, że nie poinformowała z wyprzedzeniem o rejsie. W oświadczeniu podano, że ukraińskie okręty „niebezpiecznie manewrowały, a także ignorowały wydawane instrukcje w celu wzbudzenia napięcia”. Ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy odpowiedziało w komunikacie, że potrzebna jest jasna reakcja na ten incydent ze strony społeczności międzynarodowej. Jak informuje Reuters, Ukraina oskarżyła Rosję o otwarcie ognia do ukraińskich okrętów w Cieśninie Kerczeńskiej. Podczas ataku rannych miało zostać sześciu ukraińskich marynarzy.

Ukraina rozważa stan wojenny

Poroszenko podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w Kijowie oświadczył, że parlament powinien zająć się wnioskiem o wprowadzenie stanu wojennego. Jak podaje BBC, pilne posiedzenie ukraińskiego parlamentu ws. wniosku o wprowadzenie stanu wojennego zwołano na godz. 15:00 polskiego czasu. Stan wojenny miałby zostać ogłoszony na 60 dni. Jak przekonuje prezydent Ukrainy, te działania „nie oznaczają wojny” i prowadzenia „działań ofensywnych”. Poroszenko zaapelował również do żołnierzy rezerwy i weteranów, by pozostali w gotowości w związku z nowym kryzysem.

