Na świat przyszły pierwsze zmodyfikowane genetycznie dzieci

Chiński badacz He Jiankui od wielu lat prowadził eksperymenty w laboratorium na myszach, małpach oraz ludzkich embrionach. Naukowiec twierdzi, że zmienił genetycznie zarodki dla siedmiu par, które przechodziły zabieg in vitro. W ten sposób – jak podkreśla – chciał nadać ludzkiemu organizmowi odporność na działanie wirusa HIV. Jiankui zaprzeczył, jakoby miał na celu zapobieganie dziedziczonej chorobie. W wyniku jego działań doszło do zapłodnienia jednej kobiety a na świat przyszły bliźniaki. Są to pierwsze na świecie dzieci, które urodziły się w wyniku modyfikacji genetycznej. Z uwagi na dobro rodziny, badacz nie podał do wiadomości opinii publicznej żadnych danych, któe pozwalałyby na ich identyfikację.

Badania He Jiankuiego wywołały w świecie naukowym wiele kontrowersji. Z jednej strony podkreślano, że dzięki tego typu działaniom w przyszłości będzie można uchronić dzieci przed poważnymi chorobami, które są dziedziczone. Nie brakuje jednak komentarzy, że badania chińskiego naukowca są wstępem do produkowania dzieci na zamówienia, a jego działania określono mianem eksperymentów na ludziach. – o skandaliczny eksperyment na istotach ludzkich, którego nie da się moralnie i etycznie obronić – mówi dr Kiran Musunuru z University Pennsylvania. Ekspert zwrócił uwagę na fakt, iż wyniki badan prowadzonych przez Chińczyka nie zostały na razie naukowo potwierdzone.

