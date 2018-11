Przeszła operację na hemoroidy. Twierdzi, że lekarze zgwałcili ją podczas zabiegu

Jak podaje „The Irish Sun”, do rzekomego gwałtu miał dojść 24 listopada w pakistańskim Lahaur. Wówczas w lokalnym szpitalu odbywała się operacja usunięcia hemoroidów 35-letniej kobiety. Pacjentka po wybudzeniu odkryła, że wciąż odczuwa ból, a z jej odbytu wydobywa się krew. Wówczas siostra zawiozła ją do innego szpitala, gdzie lekarze mieli stwierdzić, że doszło do gwałtu.

Próbki przesłano do analizy

Kobieta twierdzi, że lekarze wykorzystali ją podczas ośmiogodzinnej operacji, przed którą poddano ją znieczuleniu ogólnemu. Sprawa została zgłoszona na policję. W rozmowie z mediami jeden z funkcjonariuszy przekazał, że przeprowadzono już oględziny ciała kobiety, a próbki zostały przesłane do laboratorium. Ich analiza ma wykazać, czy doszło do gwałtu. Z kolei minister gwałtu dr Yasmin Rashid ogłosiła powołanie komisji, która przeprowadzi śledztwo w tej sprawie.

Pracujący we wspomnianym szpitali dr Mehmood Ayaz stwierdził, że nie ma dowodów, by doszło do gwałtu, a całe zajście nazwał „nieporozumieniem”. Innego zdania jest 35-latka, która zwróciła uwagę na fakt, że po trwającej aż osiem godzin operacji, została zwolniona do domu jeszcze tego samego dnia.

