Melania Trump zaskoczyła przed świętami. W Białym Domu pojawiły się... czerwone choinki

Temat tegorocznych dekoracji świątecznych to „Amerykańskie skarby” , a cała instalacja ma za zadanie „uhonorować wyjątkowe dziedzictwo Ameryki” . Oficjalnie Biały Dom informuje, że projektowaniem ozdób zajęła się sama Melania Trump. W poniedziałek 26 listopada Pierwsza Dama zaprezentowała efekt swojej pracy.

We Wschodnim Skrzydle pojawiło się ponownie drzewko Gold Star Family, dekorowane przez osoby zrzeszone w organizacji gromadzącej rodziny weteranów wojny w Iraku. „Złote gwiazdki i patriotyczne wstęgi zdobią drzewo, a zwiedzający są zachęcani do pisania wiadomości do bliskich, którzy przebywają na służbie za granicą” – informuje Biały Dom.

W siedzibie prezydenta USA nie brakuje także wystaw nawiązujących do historii, poświęconych m.in. Rooseveltowi i Kennedy'emu. W Pokoju Niebieskim znajduje się oficjalne drzewko świąteczne. Choinka mierzy blisko 5,5 m, a do jej ozdobienia wykorzystanych zostało blisko 15 tys. metrów aksamitnej wstążki haftowanej złotem. Nie zabrakło też odrobiny ekstrawagancji w postaci czerwonych choinek. Większość drzewek została udekorowana ozdobami w kolorach białym, granatowym i czerwonym, nawiązujących do flagi Stanów Zjednoczonych.

Biały Dom szacuje, że w grudniu świąteczne ozdoby będzie mogło podziwiać około 30 tys. zwiedzających. – To najbardziej radosny moment roku, gdy przyozdabiamy Biały Dom na święta – przyznała Pierwsza Dama. – Chcemy uczcić serce i ducha Amerykanów – komentowała Melania Trump.

