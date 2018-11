Wielka Brytania. Jest termin głosowania parlamentu ws. brexitu

Wielka Brytania, parlament (fot.By Diliff (Own work) [CC BY-SA 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], via Wikimedia Commons)

We wtorek 11 grudnia w Izbie Gmin odbędzie się głosowanie nad porozumieniem ws. brexitu. Pozostały do tego momentu czas premier Theresa May musi wykorzystać m.in. na przekonanie blisko 90 torysów, którzy deklarują, że nie mogą poprzeć dokumentu w takiej formie.