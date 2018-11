Modelka opublikowała dramatyczne zdjęcia. Twierdzi, że chłopak chciał ją zgwałcić

Kira Dice robi karierę w modelingu. Występowała na Russian Fashion Week oraz brała udział w kampaniach firm takich jak Gucci, Intimissimi, Zara czy H&M. Jej zdjęcia pojawiały się w magazynach „Vogue”, „Elle” i „Cosmopolitan”. Mało kto jednak wiedział, że modelka jeszcze nie tak dawno doświadczała przemocy domowej. Rosjanka postanowiła opowiedzieć swoją historię zamieszczając przy okazji na Facebooku dramatyczne zdjęcia.

„Zerwał ze mnie majtki”

Na fotografiach widzimy posiniaczoną twarz modelki. Okazało się, że została dwa miesiące temu pobita przez swojego partnera, ale dopiero teraz odważyła się opowiedzieć o tym publicznie. Wówczas w apartamencie w Moskwie została zaatakowana przez swojego chłopaka, który miał być o nią zazdrosny. „Rzucił we mnie krzesłem i mnie pobił” – napisała Dice. „Zerwał ze mnie majtki i próbował zgwałcić mnie palcami. Potem wepchnął mi banknot do ust, zmuszając mnie do przeżuwania go” – dodała.

Modelka twierdzi, że partner krzyczał oraz nazwał ją dziw*ką. Po tym, jak straciła przytomność, mężczyzna wezwał karetkę. Dice trafiła do szpitala, gdzie zdiagnozowano u niej wstrząs mózgu i rozległe siniaki. Spędziła tam dwa tygodnie. Po wyjściu ze szpitala znowu spotykała się ze swoim oprawcą, który przekonał ją, by nie zgłaszała sprawy policji oraz obiecał, że już nigdy jej nie skrzywdzi. Dwa miesiące później postanowiła jednak zerwać z chłopakiem i ujawnić szczegóły zajścia.