Rosyjski sąd wydał nakaz aresztowania ukraińskiego marynarza. Grozi mu 6 lat więzienia

W niedzielę 25 listopada Rosja powstrzymała trzy ukraińskie statki marynarki wojennej przed wpłynięciem przez Cieśninę Kerczeńską do Morza Azowskiego. Rosjanie nie dość, że ostrzelali okręty, to jeszcze zatrzymali 24 ukraińskich marynarzy. Jak podaje „The Guardian” sąd na Krymie wydał we wtorek nakaz tymczasowego aresztowania jednego z nich. Wojskowy trafi do aresztu na dwa miesiące. Za nielegalne przekroczenie rosyjskiej granicy grozi mu nawet sześć lat więzienia. Pozostali marynarze przebywają obecnie na terenie sądu w Symferopolu na Krymie.

Przesłuchanie marynarzy

Rosyjska telewizja transmitowała przesłuchanie trzech zatrzymanych Ukraińców. Jeden z nich, przedstawiający się jako Vladimir Lisov przyznał przed kamerą, że „działania statków ukraińskiej marynarki wojennej miały charakter prowokacyjny” . – Wykonywałem rozkazy – dodał.

Przypomnijmy, we wtorek w sieci pojawiło się zdjęcie jednego z uszkodzonych przez Rosjan okrętów. Zamieściła je na Facebooku rzeczniczka Prokuratury Generalnej. Fotografia przedstawia opancerzony kuter Berdiańsk, na którym widać ślad po pocisku. Ukraińscy dziennikarze twierdzą, że to efekt wystrzału z rosyjskiej armaty morskiej AK-630. Z kolei na stronie Prokuratury Generalnej na Ukrainie zamieszczono nazwiska rosyjskich żołnierzy, podejrzanych o ostrzelanie ukraińskich argumentów. Wymieniono tam jedynie rangi oraz inicjały imion i nazwiska wojskowych. Są to kontradmirał S. Stankiewicz, wiceadmirał G. Miedwiediew oraz kapitanowie jednostek uczestniczących w ataku na ukraińskie statki: Romaszkin, Szein, Szatochin, Salajew, Szypicyn i Szczerbakow.

