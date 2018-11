Kalifornia. Mężczyzna odkrył, że jego gigantyczny „brzuch piwny” to w rzeczywistości… 30 kg guz

Dwa lata temu, Hector Hernandez zdał sobie sprawę z tego, że wciąż przybiera na wadze, a jego brzuch staje się coraz większy. 47-latek wierzył, że jest to spowodowane wiekiem. Mężczyzna zaczął ćwiczyć. Przeszedł również na dietę. Gdy brzuch wciąż się powiększał, a ramiona mężczyzny stawały się coraz cieńsze, zdecydował się pójść do lekarza. W szpitalu postawiono diagnozę. Wynikało z niej, że Hernandez ma w brzuchu guza o wielkości arbuza. Jak się okazało później – guz ważył ponad 30 kg.

Mężczyzna zaznaczył, że miał problemy z utrzymaniem odpowiedniej wagi. Jego znajomi podpowiadali mu, by „przestał pić piwo”. On jednak śmiał się wtedy i zapewniał, że nie pije tego trunku. W lipcu Hernandez przeszedł operację, podczas której lekarze usunęli guza. Doktor Tseng twierdzi, że mężczyzna będzie „musiał co cztery miesiące przechodzić rutynowe badania”. Pomimo konieczności stałego monitorowania stanu zdrowia Hernandez zapewnia, że czuje się znacznie lepiej. – Nie mam cukrzycy i wysokiego ciśnienia – powiedział.

