MSZ Francji: Wzywamy Rosję i Ukrainę do deeskalacji napięcia po incydencie w Cieśninie Kerczeńskiej

Jean-Yves Le Drian zaznaczył, że jego kraj wzywa strony do dążenia do deeskalacji sytuacji. Szef MSZ Francji podkreślił, że „w szczególności liczy na rosyjską inicjatywę mającą na celu deeskalacje napięcia” i apeluje do swojego ukraińskiego odpowiednika”o poszukiwanie rozwiązań w kierunku deeskalacji w ich działaniach”.

W niedzielę 25 listopada rosyjskie okręty zaatakowały trzy okręty ukraińskiej marynarki wojennej w Cieśninie Kerczeńskiej między Morzem Czarnym a Azowskim. W wyniku zdarzenia rannych zostało kilku ukraińskich marynarzy. Ukraińskie jednostki zostały ostrzelane i przejęte przez rosyjskie oddziały specjalne i obecnie znajdują się w porcie w Kerczu na kontrolowanym przez Rosję Krymie.

Sytuacja w Rosji i na Ukrainie staje się coraz bardziej napięta. Rada Najwyższa przyjęła dekret prezydenta Petro Poroszenki, a od środy w regionach leżących przy granicach z Rosją zacznie obowiązywać stan wojenny.



