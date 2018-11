Reuters: Rosyjski okręt wojenny płynie w kierunku Morza Azowskiego

W niedzielę 25 listopada Rosja powstrzymała trzy ukraińskie statki marynarki wojennej przed wpłynięciem przez Cieśninę Kerczeńską do Morza Azowskiego. Rosjanie nie dość, że ostrzelali okręty, to jeszcze zatrzymali 24 ukraińskich marynarzy. Jak podaje „The Guardian” sąd na Krymie wydał 27 listopada nakaz tymczasowego aresztowania jednego z nich. Wojskowy trafi do aresztu na dwa miesiące. Za nielegalne przekroczenie rosyjskiej granicy grozi mu nawet sześć lat więzienia. Pozostali marynarze przebywają obecnie na terenie sądu w Symferopolu na Krymie.

Rosja wzmacnia siły

Z najnowszych informacji podawanych przez agencję Reutera wynika, że z Morza Czarnego w stronę Morza Azowskiego kieruje się rosyjski okręt wojenny, trałowiec Wiceadmirał Zacharin. Reuters podaje również, że w Moskwie zapadła decyzja o rozmieszczeniu na Krymie zaawansowanych systemów rakietowych ziemia-powietrze S-400. Agencja zwraca uwagę na to, że te działania zapewne planowano już wcześniej, ale termin ogłoszenia decyzji nie jest przypadkowy. „To wiadomość dla Ukrainy i Zachodu, że Rosja poważnie myśli o obronie tego, co uważa za własne terytorium” – pisze Reuters.

