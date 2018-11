Podtapianie, akty agresji i próba samobójcza. Tak wyglądało życie nastolatków z Syrii w Wielkiej Brytanii

Na materiale nagranym przez kolegę atakującego widać nastolatka, który ma rękę w gipsie. Napastnik przewraca go i krzyczy do ofiary: „Utopię cię”. Następnie polewa twarz chłopca wodą. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi policja. Śledczy poinformowali, że 16-latek zostanie oskarżony o napaść. Trevor Bowen, dyrektor szkoły w Huddersfield w hrabstwie West Yorkshire w Wielkiej Brytanii, w której doszło do zdarzenia podkreślił, że „bezpieczeństwo i dobro uczniów ma ogromne znaczenie”. Stwierdził, że „był to bardzo poważny incydent”. Siostra 15-letniego syryjskiego chłopca, który był polewany wodą, również doświadczyła prześladowania ze strony innych dzieci m.in. zrywano jej z głowy chustę. Dziewczynka próbowała popełnić samobójstwo.

Sytuacja wywołała oburzenie w Wielkiej Brytanii. 15-latek z Syrii i jego rodzina spotkali się z ogromnym wsparciem ze strony społeczeństwa.Film, który pokazuje, jak przebiegał atak na chłopca odtworzono kilkadziesiąt tysięcy razy. Pod materiałem pojawiło się wiele komentarzy: „Ten prześladowca, jego rodzice, szkoła, w której to się dzieje, gapie, którzy nie reagują – pojawia się wiele pytań", „Do syryjskiego chłopca – przepraszam. To nie jest przyjazna, otwarta Wielka Brytania, jaką powinniśmy być", „Najsmutniejszy jest sposób, w jaki chłopak wstaje i odchodzi – jakby był przyzwyczajony do tego, jakby to było normalne". Na stronie crowdfundingowej zebrano dla ofiar już ponad 53 000 funtów. Adwokat rodziny potwierdził, że chłopiec i jego siostra byli ofiarami wielu aktów agresji.

