Szkodliwe implanty mogą prowadzić do zgonu. Skandal dotyczy wielu państw

Jak podaje „Deutsche Welle”, dziennikarze z 36 państw przeprowadzili międzynarodowe śledztwo nazwane akcją „Implant Files”. Efekty ich pracy zostały opublikowane m.in. w niemieckich mediach, w tym w „Sueddeutsche Zeitung”. Z raportu wynika, że pompy insulinowe, endoprotezy czy implanty mogą szkodzić pacjentom, a nawet prowadzić do ich śmierci. Chodzi głównie o nieszczelne implanty piersi, pompy źle podające leki czy protezy stawów biodrowych, które po pewnym czasie korodują. W samych tylko Niemczech w ubiegłym roku zgłoszono ponad 14 tys. tego typu przypadków.

Nowy katalog zasad

Doris Pfeiffer z prezydium zrzeszenia kas chorych stwierdziła, że „w przypadku produktów medycznych w zbyt prosty sposób na rynek wprowadza się pozorne innowacje czy nawet szkodliwe produkty” . – Nie ma żadnych pewnych regulacji i wymogów, które by temu zapobiegały – dodała cytowana przez „Deutsche Welle”.

Co na to unijne instytucje? – Na płaszczyźnie unijnej, w konsekwencji skandalu wokół wadliwych implantów piersi, w roku 2017 powstał nowy katalog zasad – powiedziała rzeczniczka Komisji Europejskiej. Okazuje się, że problem nie został do końca rozwiązany, a państwa członkowskie muszą przestrzegać ostrzejszych standardów jakości.

