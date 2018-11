Wypadek na lotnisku. Skrzydło samolotu wbiło się w budynek

O incydencie poinformował „The Economic Times”. Do wypadku doszło w środę po południu na lotnisku w Sztokholmie. Samolot linii Air India bezpiecznie wylądował i zaczął kołować na płycie lotniska. Gdy zbliżył się do międzynarodowego terminalu nr 5, pilot skierował maszynę zbyt blisko budynku. Wtedy ta uderzyła w niego skrzydłem, które utknęło w ścianie.

Na pokładzie maszyny znajdowało się 179 osób. Policja przekazała w oświadczeniu, że nikomu nic się nie stało. Na miejsce zdarzenia przyjechało kilka wozów policyjnych i strażackich. Do samolotu podstawiono schody, którymi ewakuowano pasażerów oraz zaprowadzono ich do wnętrza terminalu. Na razie nie wiadomo, dlaczego pilot doprowadził do takiego zdarzenia.