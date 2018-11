Sanepid skontrolował McDonalds'a. Stwierdzono obecność niebezpiecznych bakterii

Inspektorzy skontrolowali dwie restauracje McDonald's w brytyjskim Birmingham oraz sześć lokali w Londynie. Sprawdzano m.in. ekrany dotykowe, które służą do zamawiania jedzenia. Jak się okazuje, we wszystkich sprawdzanych lokalach na urządzeniach znaleziono niebezpieczne bakterie. Pracownicy sanepidu stwierdzili obecność m.in. gronkowca, któy może prowadzić do wstrząsu toksycznego i zatrucia krwi. Narażone są przede wszystkim osoby, które mają skaleczenia na rękach, ponieważ złapanie gronkowca następuje zaledwie kilka sekund po kontakcie z bakterią.

Inspektorzy brytyjskiego sanepidu natrafili także na bakterie kałowe, które są szczególnie niebezpieczne dla kobiet w ciąży. Dr Paul Matawele z London Metropolitan University powiedział, że problematyczne są także bakterie o nazwie proteus, które można spotkać w odchodach. Kontakt z nimi może prowadzić do zakażeń układu moczowego.

Mikrobiolog podkreślił, że obecność bakterii na ekranach dotykowych to wynik działania człowieka. – Ludzie nie myją rąk. Dopóki klienci restauracji nie zaczną dbać o higienę nie ma możliwości, aby urządzenia były czyste. Nie pomogą tutaj żadne środki odkażające – tłumaczył dr Matawele.

