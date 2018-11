Sprawił swoim wnukom nie lada niespodziankę! Taki domek jest marzeniem każdego dziecka

Niesamowity domek do zabaw został stworzony przez Wish to Play. Firma często współpracuje z fundacją „Make-a-Wish”, aby spełniać marzenia dzieci, które przewlekle chorują. „Ten domek został zaprojektowany tak, aby pasował do domu właściciela, który znajduje się w pobliżu. Klient ma dwoje wnucząt i pomyślał, że będzie to dla nich świetne miejsce do zabawy na świeżym powietrzu” – powiedział Brian Grossman z Wish to Play.

Luksusowy domek zabaw został zaprojektowany w taki sposób, by spełniać oczekiwania dzieci. Cena jest wysoka - koszt jego wybudowania wyniósł 44 tys. dolarów.

W środku znajduje się kuchnia, a także salon. Zewnętrzna część domu jest jeszcze bardziej imponująca. Projektanci zadbali, by dzieci korzystające z tego obiektu się nie nudziły. Znajduje się tu ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnia i huśtawki. Dzieci mogą również korzystać z piaskownicy, która jest zabudowana. Jak tłumaczą projektanci, dzięki temu zabiegowi komary nie będą przeszkadzały im w zabawie.

