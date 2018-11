Holender zbudował pełnowymiarową replikę Arki Noego. Jakie ma co do niej plany?

Architekt i budowniczy Johan Huibers zbudował arkę w ciągu czterech lat z pomocą jedynie ośmiu osób. Ma 119 metrów długości, 30 metrów szerokości i 23 metry wysokości. Waży aż 3 tysiące ton. Inwestycja pochłonęła 4,5 miliardów dolarów.

Arka jest podzielona na siedem historii. W środku znajdują się modele zwierząt – krów, pingwinów, krokodyli, żyraf czy słoni. Drewniana konstrukcja pływa na ukrytej platformie z 21 barek LASH. Wcześniej były one kontenerami ładunkowymi. Arka może być holowana ale nie jest zdatna do żeglugi. Do budowy arki zużyto drewna z 12 tysięcy drzew – cedru i sosny.

Teraz celem wizjonera jest dotarcie arką do Izraela. Szacuje się, że może to się wiązać z kosztami w wysokości 1,3 mln dolarów. – Kocham tę ziemię, kocham ten kraj, kocham tych ludzi – tłumaczy. – Nie słuchają, robią, co chcą, jeżdżą jak szaleni, pchają się w kolejce i nie słuchają nikogo. Tak jak ja – dodaje.