Ed Sheeran opublikował zdjęcie z ukochaną. Stało się hitem

Muzyk słynie z tego, że nie udziela wielu wywiadów o swoim życiu prywatnym. Teraz jednak zaskoczył fanów. 27-letni piosenkarz zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie z ukochaną. Na fotografii widać uśmiechniętą, przytulającą się parę. Zarówno muzyk jak i jego partnerka są ubrani w podobne koszulki.

Zdjęcie stało się hitem internetu. Chociaż nie minęła nawet doba od momentu publikacji, na Instagramie polubiono je już prawie 2 miliony razy. Pod postem pojawiło się również wiele komentarzy. Internauci zachwycali się relacją między muzykiem i jego dziewczyną. Para zaręczyła się w styczniu 2018 roku. Spekuluje się, że w sierpniu Ed Sheeran i Cherry Seaborn wzięli ślub.

Ed Sheeran planuje przerwę?

Jak poinformował Ed Sheeran w rozmowie z BBC Radio Two, planuje zrobić sobie przerwę we wrześniu 2019 roku, gdy skończy koncertować w ramach trwającej teraz trasy i nim zacznie pracę nad kolejnym albumem. Artysta zapewnił przy tym swoich fanów, że za około dwa lata, będą mogli posłuchać jego kolejnych piosenek. – Następny album planuje nie wcześniej niż w 2020 roku – zaznaczył. – Na wrzesień 2019 roku zaplanowany jest koniec mojej trasy koncertowej. Później zamierzam zrobić kolejny „blackout” i zniknąć na rok. Ostatnim razem to zadziałało pozytywnie zarówno na moją publiczność, jak i na mnie. Myślę, że dobrze jest trochę odpocząć – podkreślił.

Sheeran obecnie podróżuje po świecie, promując swój album „Divie” z 2017 roku, który odniósł światowy sukces i z którego piosenki zdobiły pierwsze miejsca na listach przebojów.

