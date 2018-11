Jej córka ma na imię Abcde. 5-latka stała się obiektem żarów na lotnisku

Traci Redford i jej córka, której imię to Abcde (wymawiane Ab-city) na początku listopada leciały z Kalifornii do Teksasu. Matka 5-latki w mediach społecznościowych napisała, że słyszała śmiech pracowników lotniska, gdy przeglądali ich dokumenty.

– Kobieta, która stała przed bramkami zaczęła się śmiać, wskazując na dokumenty i moja córkę. Rozmawiała o jej imieniu z innymi pracownikami – mówi kobieta w rozmowie z ABC7. – Odwróciłam się do niej i powiedziałam: Jeżeli mogę cię o to prosić, to przestań się śmiać, bo moja córka cię słyszy – opowiada. Redford twierdzi, że pracownica lotniska zamieścił później w mediach społecznościowych zdjęcie przedstawiające ich dokumenty, szydząc z imienia jej córki. – Kiedy jeszcze tam stałyśmy, ona zrobiła zdjęcie naszych kart pokładowych i zdecydowała się opublikować je w mediach społecznościowych. Przesłała mi to jedna z osób, która to zobaczyła i zgłosiła też do władz Southwest Airlines – opowiada. – Od tego czasu minęły już dwa tygodnie i nikt niczego nie zrobił w tej kwestii – dodaje.