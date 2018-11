Chłopiec wysłał kartkę urodzinową zmarłemu ojcu. Wzruszająca odpowiedź poczty

Jase Hyndman ma obecnie 7 lat. Cztery lata temu zmarł jego ojciec, James. Od tego czasu chłopiec co roku pamięta o urodzinach taty, a w tym roku postanowił wysłać mu okolicznościową kartkę, zamieszczając na kopercie nietypową prośbę. „Drogi listonoszu. Czy możesz przekazać to do nieba na urodziny mojego taty? Dziękuję” – napisał chłopiec.

„To było trudne zadanie”

Odpowiedź od Poczty Królewskiej, która jest jednym z potentatów na rynku tych usług w Wielkiej Brytanii, opublikowała na Facebooku matka chłopca. Dodała, że nie potrafi wyrazić tego, jak jej syn cieszy się z faktu, że jego ojciec otrzymał kartkę urodzinową. „Poczta Królewska przywróciła mi wiarę w ludzkość” – napisała Teri Copland. Co takiego znalazło się w odpowiedzi poczty?

W liście do Jase'a czytamy, że poczcie udało się dostarczyć list do taty chłopca. „To było trudne zadanie, ponieważ musieliśmy omijać gwiazdy i inne obiekty galaktyczne na naszej trasie do nieba” – czytamy. „Wiemy, jak ważna była to dla ciebie wiadomość. Chcemy robić wszystko, by zapewnić ci bezpieczne dostarczenie listów do nieba” – dodano.

Post ze zdjęciami obu listów doczekał się ponad 420 tys. reakcji oraz 46 tys. komentarzy. Internauci przekazywali go dalej, udostępniając wiadomość chłopca i odpowiedź poczty ponad 230 tys. razy.