Awaria samolotu z kanclerz Angelą Merkel na pokładzie

Awaryjne lądowanie miało miejsce po godzinie z planowanych 15 godzin lotu. Źródła wskazują, że doszło do problemów technicznych, a konkretniej do awarii urządzenia komunikacyjnego na pokładzie samolotu. Wszystko wskazuje na to, że samolot zostanie zastąpiony innym.

Niemieckie media podają, że w związku z awarią, Angela Merkel przyleci do Argentyny z opóźnieniem.

Podczas szczytu G20 planowane są między innymi rozmowy na temat wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. W Buenos Aires są już prezydenci Włoch, Kanady, Korei Południowej, Singapuru i Turcji.