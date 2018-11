Rekin w powietrzu? Takiego samolotu jeszcze nie widzieliście

Samolot Embraer E190-E2 kształtem przypomina inne latające maszyny. Jednak jest coś, co go wyróżnia. Jego zewnętrzna część została pomalowana w taki sposób, że przypomina rekina. Zadbano także o detale – widać nawet wielkie zęby tego zwierzęcia. Opisywany samolot dostał również nietypową nazwę – „Łowca zysków". Embraer E2 to nowa generacja samolotów pasażerskich brazylijskiego producenta.

Dla pasażerów liczy się komfort podróży. Zwracają między innymi uwagę na konfigurację miejsc siedzących czy przestrzeń pozostawioną na nogi. Samoloty nowej generacji Embraera gwarantują pasażerom wiele udogodnień. Wyeliminowano tak zwane środkowe siedzenia. – Zapewnienie pasażerom komfortu i odpowiedniej przestrzeni osobistej jest naszym głównym celem – powiedział CNN Travel Rodrigo Silva e Souza, wiceprezes ds. marketingu w Embraer Commercial Aviation. Dzięki wprowadzonym ulepszeniom pasażerowie korzystający z samolotów E2 mają mieć „poczucie, że znajdują się w większych maszynach”