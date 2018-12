Papież zmartwiony homoseksualizmem wśród księży i zakonników. „Poważny problem”

– Homoseksualizm w duchowieństwie i życiu konsekrowanym jest czymś, co mnie niepokoi – powiedział papież, a jego wypowiedź cytują włoskie media, m.in. dziennik „La Stampa”. Franciszek przyznał, że mamy do czynienia z „bardzo poważnym problemem”. – To wymaga odpowiedniego rozeznania wśród kandydatów od samego początku – wyjaśnił.

Ojciec Święty na temat homoseksualizmu wśród księży i zakonników mówił w wywiadzie-rzece „Siła powołania”. Rozmowę przeprowadził hiszpański misjonarz Fernando Prado. – W naszych społeczeństwach wydaje się nawet, że homoseksualizm jest modny, a ta mentalność w pewien sposób wpływa również na życie Kościoła – wspomniał papież. Zdaniem Franciszka, ten problem nie został odpowiednio poruszony wcześniej.

Papież podkreślił konieczność bycia „wymagającym”. – Na etapie formacji musimy bardzo troszczyć się o dojrzałość ludzką i uczuciową – dodał. Franciszek wspomniał też o wizycie w Watykanie pewnego biskupa, który dowiedział się, że w jego diecezji są księża homoseksualiści. Ojciec Święty przyznał, że musiał interweniować w tej sprawie.