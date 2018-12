Fotografuje porzucone miejsca na kole podbiegunowym. Niektóre wyglądają jak kadry z horrorów

Britt Marie Bye od kilku lat podróżuje na terenie koła podbiegunowego leżącego w Norwegii. Jak sama przyznaje, zakochała się w nieprzewidywalnej pogodzie, spektakularnych widokach oraz intensywnym i ciągle zmieniającym się świetle. Mroźny teren spodobał jej się do tego stopnia, że postanowiła się tam przeprowadzić. Sprzedała mieszkanie w Oslo, pożegnała się z rodziną oraz przyjaciółmi i zaczęła nowe życie.

Popularność na Instagramie

Artystka twierdzi, że początki nie były łatwe. Śnieg padający niemal o każdej porze roku i nowe środowisko sprawiły, że stanęła przed trudnym wyzwaniem. Sposobem na realizację marzeń stała się więc fotografia. Marie Bye robi zdjęcia porzuconym domom oraz innym lokalizacjom, a efekty swoich prac publikuje na Instagramie. Tam obserwuje ją już ponad 95 tys. użytkowników. Fotografie Norweżki są dopracowane i oddają klimat koła podbiegunowego i innych miejsc w Norwegii. Część z nich mogłaby stanowić kadry do mrocznych filmów. Artystka zaprasza do współpracy także innych ludzi, którzy pozują do zdjęć w opuszczonych domach, by tym samym nadać im nowe życie.